Прилетевшие из-за границы вновь сдают ПЦР-тест в Омском аэропорту

В случае выявления «ковида», медики определяют пациента на лечение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омском аэропорту вновь сдают ПЦР-тест на коронавирус те пассажиры, которые прилетели из-за границы. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, это касается прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Такое решение приняло ведомство совместно с министерством здравоохранения Омской области.

В случае, если у кого-то выявляется коронавирус, в зависимости от тяжести заболевания, медики определяют дальнейшее лечение.

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