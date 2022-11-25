Фото: минздрав Омской области.

Омский педиатр рассказала, как правильно распределить калорийность в детском рационе.

Некоторые советы для родителей о рациональном питании ребенка дала участковый педиатр городской поликлиники №10 Татьяна Федосихина.

- Важно не забывать про поддержание водного баланса .При этом учитывается вся жидкость, поступающая в организм (чай, сок, суп). Предпочтительные способы приготовления еды — запекание в духовке, варка ,варка на пару. Рекомендуется не злоупотреблять солью и сахаром, консервантами, красителями жареной и острой пищей — все это может присутствовать в рационе, но в ограниченных количествах, - отметила доктор.

Предпочтительно дробное питание 5-6 раз в день, с перерывами не более 4 часов, маленькими порциями. Последний прием пищи — за 2-3 часа до сна.

Рекомендуются 3 основных приема пищи- завтрак, обед, ужин и 2 перекуса. На завтрак должно приходиться 15-25% калорийности рациона, на обед — 30-40%, на ужин-30%. Перекус -10% от дневной калорийности.

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