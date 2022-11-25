В ОмГАУ подвели итоги проекта «MEDIAVERSUS: Зумеры VS Миллениалы»

Медиапроект Омского ГАУ, который команда студенческой медиаслужбы реализовала вместе со своими наставниками на средства гранта Росмолодежи, подошел к завершению. Он направлен на популяризацию аграрных профессий и престижность аграрного образования в целом.

В «битве» поколений в прямом эфире видеостудии студенческой медиаслужбы на протяжении трех месяцев встречались участники, относящиеся к поколению Y+ из числа представителей органов власти, бизнеса и научных учреждений, и поколения Z – обучающиеся Омского ГАУ. Деление на поколения по выбранным обозначениям было условным. Главное, что гости студии действительно росли, учились и делали выбор профессии с достаточно большой разницей по времени. Одно поколение еще определяется «быть или не быть» в аграрной отрасли, а представители второго уже находятся в статусе министра, директора.

Было проведено 6 медиабаттлов. Трансляция каждого из них размещена на странице вуза в социальной сети ВКонтакте, там же результаты зрительского голосования.

В прямом эфире побывали: Николай Валентинович Дрофа, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Участники обменялись мнениями о настоящем и будущем аграрной отрасли, ответили на вопросы и проявили смекалку, вспоминая пословицы и поговорки, угадывая изображения на тему сельского хозяйства. Обсуждая фразу «Каждый мечтает стать руководителем», Николай Валентинович пожелал молодым людям, чтобы они научились сначала быть руководителями своей жизни, а уж затем принимали ответственность за руководство коллективом, организацией, компанией и т.д. Фраза «Выпускник аграрного вуза должен работать только в АПК» вызвала у участников баттла разное мнение, но тем интереснее было следить за доводами спикеров.

Максим Сергеевич Чекусов, директор ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» и председатель совета обучающихся Елизавета Осипенко, отвечая на вопрос «Самая престижная аграрная профессия?», сошлись во мнении, что трудно выделить какую-то одну, они все очень важны, так как направлены на людей. При этом Максим Сергеевич Чекусов отметил: «Труженики села – их авторитет неоспорим для меня!»

Дмитрий Александрович Голованов, председатель правления Агропромышленного союза Омской области, директор ФГБУ «Омский экспериментальный завод» сделал акцент на цифровизации АПК, ее перспективах, в том числе, с точки зрения привлечения молодежи в отрасль. Его оппонент Полина Чистякова, студентка факультета технического сервиса в АПК прошла настоящую проверку на знание сельскохозяйственной техники, а по завершении баттла получила приглашение от Дмитрия Александровича на производственную практику.

Максим Александрович Левшунов, заместитель директора КХ «Тритикум» при ответе на вопрос «Цвет диплома имеет значение?» отметил : «…это абсолютно не имеет значения, не считаю, что для работы на производстве нужно обязательно иметь красный диплом». Студент 3 курса Кирилл Штанов с ним согласился, отметив, «Главное – это вовлеченность специалиста в работу, а научиться чему-то еще можно и в процессе работы».

Мария Сергеевна Татаурова, специалист по развитию карьеры холдинга «Сибагро» и Екатерина Жарикова, аспирантка факультета ветеринарной медицины Омского ГАУ видят будущее аграрной отрасли динамично развивающимся и стабильным.

В заключительном баттле директор по стратегическому менеджменту Инновационного центра «Бирюч» (Белгородская область) Анна Евгеньевна Ворожбянова встретилась со студенткой экономического факультета Дарьей Созоновой. Стоит отметить, что этот выпуск абсолютно точно соответствовал понятию «баттл». Довольно часто герои выражали противоположные точки зрения на обозначенные вопросы. Но тем интереснее было наблюдать за участниками. Размышляя о будущем аграрной профессии, Дарья сделала ставку на цифровизацию сельского хозяйства, а Анна Евгеньевна выразила сомнения относительно архиважности данного «акцента», указав на то, что надеяться нужно исключительно на специалистов, уровень их квалификации. Главным качеством современного специалиста Анна Евгеньевна назвала «совесть» в контексте соотношения возможностей только начинающих свой профессиональный путь молодых специалистов и уровня их ожиданий от работодателя.

Дарья Чебоха, руководитель медиаслужбы, команды проекта и модератор проекта:

«Отличный проект, благодаря которому удалось прокачать не только навыки работы в прямом эфире, работы в команде, но и еще больше погрузиться в вопросы, связанные с развитием нашей любимой отрасли. Мы - студенты аграрного и для нас важно уважение к нашим профессиям. Проект стал подтверждением того факта, что в аграрном бизнесе огромные перспективы карьерного роста и востребованности у работодателей всегда, во все времена независимо от состояния рынка и других факторов. Спасибо проекту за то, что лично познакомил с интересными, успешными людьми, профессионалами своего дела!»

Омский ГАУ выражает благодарность Росмолодежи за поддержку проекта, целью которого, в первую очередь, является привлечение внимания молодого поколения к сельскому хозяйству, перспективам получения аграрной профессии, осознанию того, что действительно важно для молодого поколения специалистов.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.