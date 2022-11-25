Сергей Шелест нашел нового мецената для омского лицея №64

Фото: Владимир Казионов
Нового мецената для лицея №64 нашел мэр Омска Сергей Шелест. Об этом сообщает горадминистрация.
Уже 14 по счету предприниматель изъявил желание помочь городскому образованию рублем. В этот раз за учреждение поручился Василий Черемисин, директор компании ООО «Таврида Электрик Омск».
Как оказалось, предприниматель сам является выпускником этого учреждения, поэтому все шероховатости он знает не понаслышке.
- С помощью ООО «Таврида Электрик Омск» мы сделаем такой класс в отдельно взятой школе и, возможно, кто-то из предпринимателей выберет для себя именно такой вектор проекта «Меценатство»: вложит средства не только в бытовые вопросы, но и в сам процесс обучения, в будущих высококлассных специалистов для нашего города, - прокомментировал Сергей Шелест.
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