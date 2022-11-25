Компания депутата Юрия Иванищева выиграла торги на перевозку сенатора и депутатов в Омской области

Машина должна быть не битой, не крашенной, с подогревом сидений. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Торги на перевозку сенатора и депутатов в Омской области выиграла компания ООО «Еврокомпани» депутата Горсовета Юрия Иванищева. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

В договор обслуживания входят все расходы на оказание услуг при использовании транспортного средства, страховка, ГСМ, ремонт техник и зарплаты персонала. Аренда в час будет составлять 764 рубля.

Перевозчик обязуется предоставлять машины в нужное место в нужный час. Автомобиль не должен иметь дефектов, и обязан быть оборудованным аудиосистемой, контролем климата и подогревом сидений.

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