В Омске не во всех автобусах 78-го маршрута работают новые валидаторы

Неисправностей в оборудовании нет.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Новые валидаторы работают не во всех автобусах 78-го маршрута. Об этом сообщают в департаменте транспорта.
Это связано с тем, что оборудование еще не подключено к системе, поэтому пассажирам приходится расплачиваться с водителем.
- В 18 автобусах валидаторы введены в эксплуатацию, технически исправны и функционируют. В автобусах с гаражными номерами 1200, 1226 в течение сегодняшнего дня на новых терминалах будет установлено необходимое программное обеспечение, и они заработают в штатном режиме, — цитирует издание «Вечерний Омск» ПАТП № 8.
Этим вопросом задались омичи в соцсетях. Они были обеспокоены, что деньги на новые аппараты для обилечивания потрачены впустую, так как они всё равно не работают.
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