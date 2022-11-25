В Омске не во всех автобусах 78-го маршрута работают новые валидаторы

Неисправностей в оборудовании нет. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Новые валидаторы работают не во всех автобусах 78-го маршрута. Об этом сообщают в департаменте транспорта.

Это связано с тем, что оборудование еще не подключено к системе, поэтому пассажирам приходится расплачиваться с водителем.

- В 18 автобусах валидаторы введены в эксплуатацию, технически исправны и функционируют. В автобусах с гаражными номерами 1200, 1226 в течение сегодняшнего дня на новых терминалах будет установлено необходимое программное обеспечение, и они заработают в штатном режиме, — цитирует издание «Вечерний Омск» ПАТП № 8.

Этим вопросом задались омичи в соцсетях. Они были обеспокоены, что деньги на новые аппараты для обилечивания потрачены впустую, так как они всё равно не работают.

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