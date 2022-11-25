Губернатор Александр Бурков встретился с омичами-участниками спецоперации на Украине

Губернатор гарантировал поддержку военных. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С участниками спецоперации на Украине встретился губернатор Омской области Александр Бурков. Об этом сообщает областное правительство.

Среди них те, кто недавно вернулся с поля боя - это как кадровые военные, так и добровольцы. Губернатор заверил, что все они могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.

Участники встречи поднимали вопросы медицинской реабилитации возвращающихся из зоны СВО, их трудоустройства. Также в ходе встречи затронуты вопросы обеспечения доступной среды для тех, кто получил инвалидность.

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