МУП «Банный комбинат №2» присоединили к омскому банному хозяйству

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К омскому банному хозяйству присоединили МУП «Банный комбинат №2». Об этом сообщает мэрия Омска.

Регистрация в налоговых органах прошла 24 ноября. Теперь МУП «Банное хозяйство», управляющее всеми 16 муниципальными банями.

Нужно отметить, что сокращение банных работников, а также функционирования самих заведений продолжится в штатном режиме. Объединить два муниципальные предприятия в одно решили в июне этого года.

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