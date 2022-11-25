«Росводоканал Омск» - победитель конкурса «100 лучших товаров России»

Омский водоканал стал лауреатом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2022 года. В юбилейный для конкурса двадцать пятый год предприятие представило на суд экспертов услуги водоснабжения и сервисы лабораторного контроля качества объектов окружающей среды.

Услуги водоснабжения омского водоканала вошли в первую сотню лучших товаров России и удостоились звания «Золотая сотня». Кроме того, предприятие награждено дипломом Правительства Омской области. Торжественная церемония награждения состоялась 25 ноября в Министерстве промышленности и научно-технического развития Омской области. Награды участникам конкурса вручили председатель Региональной комиссии по качеству Омской области (РКК), министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников и заместитель председателя РКК Омской области, руководитель ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей Бессонов.

«Чистая вода – наша работа. Более ста лет омский водоканал обеспечивает горожан жизненно важным ресурсом. Мы гордимся тем, что омская водопроводная вода чистая и безопасная. Благодаря современной материально-технической базе, слаженной работе коллектива и внимательному отношению к источнику водоснабжения, нам удается не только достигать нормативных значений качества питьевой воды, но и превосходить их по ряду показателей. Награды во Всероссийском конкурсе – подтверждение качества и безопасности услуг, которые оказывает наше предприятие», - рассказал Сергей Голиченко, заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск».

Шесть сотрудников омского водоканала отмечены персональными наградами. Почётным знаком «За достижение в области качества» награжден генеральный директор предприятия Павел Козлов. Знака «Отличник качества» удостоена ведущий специалист отдела контроллинга Елена Соколова. Благодарственные письма «За личный вклад и активное участие в работе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» вручены главному инженеру Денису Хохлову, начальнику цеха по эксплуатации северных водопроводных сетей Дмитрию Краморову, начальнику лабораторного центра Наталье Моор, начальнику цеха по эксплуатации южных водопроводных сетей Валерию Шипицыну.

Для справки: Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» учрежден в 1998 году, состоит из двух этапов: регионального и федерального. В этом году конкурс отметил свое 25-летие. Звание лауреата «100 лучших товаров России» стало символом доверия отечественного потребителя и признания экспертного сообщества. В федеральном этапе конкурса в 2022 году приняли участие 1048 предприятий и организаций страны, которые представили 1675 товаров и услуг. Омский регион на конкурсе представили 17 организаций с 39 товарами и услугами. Омский водоканал принимает участие в конкурсе с 2013 года.