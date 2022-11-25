Бурков назначил двух заместителей министра энергетики и ЖКХ Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о назначении двух заместителей регионального министра энергетики и ЖКХ.

Как следует из документа, заместителями главы ведомства Владимира Шнипко были назначены Яна Старухина и Сергей Цуканов.

Примечательно, что они уже работали замами в министерстве, когда им руководил отправленный в отставку в августе этого года Антон Гаак. Старухина занимала данный пост с февраля 2020 года, а Цуканов - с августа 2021 года.

Напомним, Владимир Шнипко занял должность министра энергетики и ЖКХ в конце августа 2022 года после отставки Антона Гаака.

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