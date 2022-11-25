Омичам пересчитают пени за тепло и горячую воду

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Ежегодно компания Омск РТС проводит акцию по перерасчету пеней «Сделай себе подарок к Новому году!». Принять участие в ней могут те абоненты, которые имеют задолженность по пеням.

Чтобы стать участником акции, необходимо в ноябре или декабре этого года погасить все имеющиеся долги за отопление и горячее водоснабжение. При этом необходимо оплатить начисление за декабрь в декабре. В компании обращают внимание вот на какой нюанс: если размер пеней превышает 500 рублей, частично их все-таки придется оплатить. Причем сделать это нужно в декабре. Обратите внимание, что размер оплаты должен составить не менее 50% от суммы пеней, начисленных на 31.12.2022 г.

Важно знать, что условия акции не распространяются на сумму задолженности по пеням, которые обеспечены вступившим в законную силу решением суда об их взыскании. Такие пени должны быть оплачены полностью.

У всех абонентов, которые выполнят условия акции, перерасчет пеней произойдет автоматически и увидеть это каждый участник, выполнивший условия акции, сможет на своем лицевом счете в квитанциях за февраль 2023 года. Если размер пени не превышал 500 рублей, то в графе «пеня» появится заветный нолик, а если их размер превышал 500 рублей, там тоже будет значиться ноль, но только в случае если абонент оплатил не менее 50% от их суммы.

На заметку

В компании «Омск РТС» сообщили, что квитанция за декабрь 2022 будет направлена всем абонентам до 15.12.2022. Это будет сделано для того, чтобы у всех омичей были равные условия участия в акции.

Ознакомиться с подробными условиями акции и информацией о правилах ее проведения можно на сайте компании https://omskrts.ru/users/people/promo/15542 . Кроме того, подробности проведения акции можно уточнить по тел.: 945-017