В Омске построят 9-этажный жилой дом на 72 квартиры на улице Завертяева

В доме будет 40 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Омске на улице Завертяева в Центральном округе построят 9-этажный многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение застройщику ООО «Завод строительных конструкций № 1».
Как следует из документа, в 9-этажном доме будет 72 квартиры различной площади - 40 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 8 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений оставит около 3,6 тысяч квадратных метров, а всего объекта - 5 тысяч квадратных метров.
Напомним, ранее департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство очередной 11-этажки в микрорайоне Амур-2.
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