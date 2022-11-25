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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:42

В Омске построят 9-этажный жилой дом на 72 квартиры на улице Завертяева

Возведением многоэтажки в Центральном округе займется омская компания ООО «Завод строительных конструкций № 1»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В доме будет 40 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир

В доме будет 40 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске на улице Завертяева в Центральном округе построят 9-этажный многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение застройщику ООО «Завод строительных конструкций № 1».

Как следует из документа, в 9-этажном доме будет 72 квартиры различной площади - 40 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 8 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений оставит около 3,6 тысяч квадратных метров, а всего объекта - 5 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство очередной 11-этажки в микрорайоне Амур-2.

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