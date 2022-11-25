В Омске сегодня открыли каток в Советском парке

Фото: каток55.рф

В Омске сегодня, 25 ноября, открыли каток в Советском парке. Об сообщили в паблике «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

«Каток Советский» расположен напротив зоны аттракционов, недалеко от центрального входа в парк. График работы - с 10:00 до 23:00 ежедневно.

Если есть коньки, то покататься можно будет за 250 рублей. Если нет, прокат коньков и выход на лед обойдется в 300 рублей. Время нахождения на катке не ограничено.

Напомним, работы по заливке катков в двух городских парках - Советском и им. 30-летия ВЛКСМ начали еще на прошлой неделе. Второй заработает в ближайшие дни. К слову, в Омске сегодня в 17:00 откроют каток у спорткомплекса «Юность» на улице Богдана Хмельницкого.

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