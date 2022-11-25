Патент на работу для мигрантов в Омской области будет стоить 5 тысяч рублей в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне Законодательное Собрание Омской области приняло закон, устанавливающий региональный коэффициент, который примется для расчета стоимости патента для иностранных граждан.
В 2023 году фиксированный патент на работу обойдется мигрантам в 4 767 рублей. Для сравнения его стоимость в 2022 году была на 609 рублей ниже.
- Стоимость патента для иностранных граждан определяется с учетом коэффициента-дефлятора, устанавливаемого на календарный год приказом Минэкономразвития России и коэффициента, установленного на календарный год на региональном уровне, - отметили в правительстве Омской области.
Отметим, по оценке регионального министерства экономики, доход от продажи патентов в 2023 году составит приблизительно 180 миллионов рублей.
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