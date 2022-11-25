В Омске за 666 тысяч рублей продали помещение по соседству со Следкомом

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Омске в результате торгов определили нового владельца нежилого помещения в 12-этажном доме на углу улиц Маршала Жукова и Маяковского. Об этом сообщает «СуперОмск».

Победителем аукциона стал совладелец компаний ООО «Драмакс» и ООО «Парком» Валерий Каплун. Он предложил 666 666 рублей за 1/28 помещения площадью в 991 квадратный метр. Примечательно, что данный объект недвижимости находится рядом СУ СК РФ по Омской области.

Ранее помещение принадлежало ООО «Строительная компания «Омск-Трэйс» Сайда-Эми Магашева. Однако вследствие начала процедуры банкротства организации в мае 2021 года оно было выставлено на торги. Продать его получилось не сразу, поэтому начальная цена была снижена.

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