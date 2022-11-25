В Омской области из-за аномальных морозов объявили штормовое предупреждение

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области до 27 ноября включительно объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Мощный арктический циклон принесет в грядущие выходные резкое понижение температуры. В ночные часы в регионе ожидается от -26 до -31 градуса, а местами похолодает -36 градусов. Днем воздух в Омске и области прогреется до -21 градуса. Синоптики отмечают, что существенных осадков не ожидается. Такая погода сохранится и в начале следующей недели.

Напомним, с полным прогнозом погоды на пятницу и выходные можно ознакомиться тут.

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