Омская компания поплатится за постоянные отключения отопления в домах

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуроры привлекли омскую компанию ООО «Теплогенерирующий комплекс» к административной ответственности за отсутствие тепла в домах жителей города.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в Омской области из-за аварий на теплосетях жители временно оставались без отопления. Именно это стало основанием для привлечения ООО «Теплогенерирующий комплекс» к административной ответственности по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

Прокуроры также потребовали от муниципалитетов оформить в собственность 165 объектов электроэнергетики на территории региона. На учет в Росреестр в качестве бесхозных был поставлен еще 131 объект.

Отметим, по информации ведомства только в Омске выявлено около 1,5 тысяч бесхозных объектов электроэнергетики.

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