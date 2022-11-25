В Омской области сотрудники сельской администрации стали фигурантами уголовного дела после ремонта дороги

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области сотрудников администрации сельского поселения в Большереченском районе подозревают в превышении должностных полномочий при ремонте дороги. Об этом сообщили в омском Следкоме.

По версии следствия, в 2021 чиновники необоснованно подписали акт приемки и оплатили работы по ремонту дороги местного значения в селе Ингалы Омской области. Сотрудники сельской администрации перечислили подрядчику более 4 миллионов, хотя объем выполненных работ в действительности был меньше, чем указанный в сметных расчетах.

Дальнейшая проверка показала, что на реконструированной по муниципальному контракту дороге не хватает асфальтобетона в размере 87,7 тонн на общую сумму свыше 455 тысяч рублей.

Сейчас идут следственные действия, в результате которых будут установлены все обстоятельства преступления и виновные лица.

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