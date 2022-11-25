С начала осени из Омского областного суда уходит уже восьмой судья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 25 ноября, Квалификационная коллегия судей (ККС) Омской области проведет заседание в ходе, которого рассмотрит ряд вопросов.

Члены коллегии рассмотрят заявление судьи Омского областного суда Нины Латышенко о прекращении полномочий. Женщина хочет уйти из судебной инстанции в канун Нового года - с 31 декабря 2022 года. Отметим, что, не считая Латышенко, с начала этой осени облсуд захотели покинуть семь судей.

Напомним, ранее омский мировой судья обратился с жалобой на омскую ККС в Высшую квалификационную коллегию судей России.

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