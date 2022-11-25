Омская мэрия снесет 22 дома для строительства нового микрорайона

Фото: Алексей ФОКИН

Омская мэрия планирует снести 22 дома для строительства нового микрорайона в Центрально округе.

Как следует из опубликованного на сайте горадминистрации проекта постановления «О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы 14-я Северная, улицы 1-я Совхозная в Центральном административном округе города Омска», подписанного мэром Сергеем Шелестом, будут снесены 22 жилых дома. Из них восемнадцать частных, расположенных по улицам 2-й Краснопахарский проезд и 2-я Совхозная, а оставшиеся четыре на улицах 14-й Северной и 2-й Совхозной - многоквартирные (обычные двухэтажные бараки).

Таким образом, будет освобожден земельный участок общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Площадь домов разной этажности в новом микрорайоне, который должны построить в ближайшие 10 лет, составит 25 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее мэрия выставила на торги пустырь по улице 33-й Северной под строительство высотного жилого дома. Ранее его месте находились бараки, которые были снесены в последние годы.

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