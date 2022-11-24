РЭК Омской области подняла тариф на природный газ для населения

Фото: Иван МАКЕЕВ
Накануне РЭК Омской области сообщила о повышение тарифа на природный газ с 1 декабря 2022 года, который поставляет компания «Газпром межрегионгаз Омск» населению.
Стоимость одного кубометра природного газа вырастет в среднем на 42–67 копеек. Приготовление еды на газовой плите и использование газового водонагревателя обойдется минимум в 10,21 рублей за кубометр, то есть на 67 копеек дороже.
Применения газа на отопление помещений и иные цели будет стоит 6,32 рублей за кубометр, что на 42 копейки дороже, чем это было прежде.
В региональной энергетической комиссии пояснили, что перенос повышения тарифов на газ и прочие коммунальные услуги с июля 2023 года на 1 декабря 2022 года связан с решением правительства РФ. В следующий раз тарифы планируют индексировать с 1 июля 2024 года.
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