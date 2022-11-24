Омским оборонно-промышленным предприятиям требуется еще 2 тысячи специалистов

Фото: Алиса ТИТКО

Омские предприятия оборонно-промышленного комплекса нуждаются в 2 тысяч специалистах. В 2023 году им понадобится еще 3 тысячи человека.

С начала СВО в Омской области выросла потребность в кадрах на оборонно-промышленных предприятиях. На данный момент в регионе открыты около 2 тысяч вакансий. Заводам требуются инженеры, токари, сварщики и специалисты других профессий. С 1 июля 2022 года служба занятости трудоустроила свыше 2 тысяч человек.

- В Омской области работают 11 производств оборонно-промышленного комплекса, есть еще 40 организаций, которые занимаются обеспечением функций ОПК. Суммарно более 50 омских организаций работают на оборонную промышленность нашей страны. Служба занятости взаимодействует с каждой компанией индивидуально. За каждым предприятием закреплен кадровый консультант. Вопрос обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса стоит на особом контроле у губернатора Омской области, - сообщил начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения регионального минтруда Данил Трофимов.

Отметим, как следует из данных министерства труда и социального развития Омской области, ситуация на рынке труда в регионе стабильная. Безработица на самом низком уровне за последние 10 лет. Она составляет менее 1%.

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