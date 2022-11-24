Омская прокуратура помогла восстановить права 11 детей-инвалидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области прокуратура восстановила права 11 детей с редкими и другими наследственными заболеваниями.

Сотрудники надзорного ведомства восстановили права 11 детей-инвалидов на обеспечение по жизненно важными лекарственными препаратами и специализированным лечебным питанием.

Кроме того, по инициативе прокуроров омские власти увеличили размер компенсации на питание школьников с ограниченными возможностям. Ранее городские образовательные учреждения получали на эти цели сумму меньше, чем те, что находятся в сельских районах.

Напомним, ранее надзорное ведомство настояло на увеличении стоимости ежедневного школьного обеда для детей-инвалидов с 129 до 145 рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru