В Омске школьница попыталась перебежать дорогу и попала в больницу

Фото: Госавтоинспекция

Накануне в Омске в аварии пострадала 10-летняя школьница. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 12:50.

По предварительной версии, 42-летний водитель автомобиля «Опель» двигался по улице 10-й Чередовой. В районе дом №55 он сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

В результате столкновения юная омичка получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу.

Окончательные причины и обстоятельство произошедшего госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

Напомним, ранее в Омске неизвестный сбил 17-летнего парня, после чего скрылся с места преступления.

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