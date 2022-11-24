В омском микрорайоне Амур-2 построят очередную 11-этажку

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске по улице 21-й Амурской в микрорайоне Амур-2 построят 11-этажный жилой дом на 185 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное» разрешение на строительство многоэтажки в Центральном округе.

Согласно проекту, в 11-этажном доме будет 185 квартир различной площади - 85 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 52 трехкомнатные. Общая площадь жилых помещений составит 9,8 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее этот же застройщик ввел в эксплуатацию многоквартирный дом на 169 квартир в Амуре-2.

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