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НовостиОбщество24 ноября 2022 1:01

В Омске 24 ноября объявили режим НМУ первой степени опасности

Он продлится на территории Омска и области до 11:00
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
На момент публикации жалоб от омичей еще не поступало

На момент публикации жалоб от омичей еще не поступало

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в очередной раз Обь-Иртышское УГМС объявило режим НМУ первой степени опасности в Омске.

На территории Омска и области сегодня, 24 ноября, до 11:00 наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, последний раз об режиме НМУ на территории города синоптики сообщали неделю назад, 18 ноября. Тогда же омичи пожаловались на стойкие неприятные запахи в воздухе.

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