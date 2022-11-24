В Омске 24 ноября объявили режим НМУ первой степени опасности

На момент публикации жалоб от омичей еще не поступало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в очередной раз Обь-Иртышское УГМС объявило режим НМУ первой степени опасности в Омске.

На территории Омска и области сегодня, 24 ноября, до 11:00 наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, последний раз об режиме НМУ на территории города синоптики сообщали неделю назад, 18 ноября. Тогда же омичи пожаловались на стойкие неприятные запахи в воздухе.

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