Омский облсуд отказал энергетикам во включении расходов на инвестпрограмму в тариф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Омский областной суд отказал в удовлетворении иска ПАО «Россети Сибирь», поданного к региональной энергетической комиссии.

Компания обратилась в судебную инстанцию, чтобы оспорить решение РЭК, вынесенное в декабре 2021 года. Регулятор отказался включать в единый тариф на электроэнергию расходы на инвестиционную программу организации в размере 636,7 миллионов рублей.

По мнению ПАО «Россети Сибирь», все затраты на реализацию инвестиционной программы, предполагающую выкуп кабельной линии 110 кВ ПС «Фрунзенская» - ПС «Прибрежная», должны были быть приняты в необходимую валовую выручку (НВВ) и включены в тариф на электроэнергию для населения.

Суд пришел к выводу, что организация не понесла никаких расходов, связанных с финансированием упомянутой инвестпрограммы, и встал на сторону РЭК, посчитав ее действия законными.

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