Капитан омского «Авангарда» прокомментировал проигрыш команды в матче со «Спартаком»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Омске завершился поражением «Авангарда» матч с московским «Спартаком». Капитан омской команды Дамир Шарипзянов рассказал, что стало этому причиной.

- Предложили ли что-то интересное нападающие «Спартака»? Нет, ничего особенного - просто они хорошо садились на нас. А мы плохо выходили из-под давления, не помогали друг другу, отдавали под этим давлением такие передачи, которые не отдавали раньше, – цитирует Шарипзянова «Чемпионат».

Напомним, ХК «Спартак» обыграл омский «Авангард» в очередном матче Чемпионата КХЛ, прошедшем накануне вечером на «G-Drive Арене». Счет - 1:3.

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