Омский «Авангард» проиграл московскому ХК «Спартак» со счетом 1:3

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Омске на льду «G-Drive Арены» завершился очередной матч Чемпионата КХЛ. «Авангард» встретился с московским «Спартаком». Игра для омичей завершилась позорным поражением после девяти побед подряд - счет 1:3.

Счет в игре открыли гости на 9 минуте второго периода. Шайба от Максима Цыпкалова влетела в ворота омичей. Спустя несколько минут Джоуин Кин увеличил преимущество «Спартака» - 0:2.

В конце третьего Максим Чудинов забил третий гол в ворота омского «Авангарда». За несколько секунду до завершения матча Рид Буше смог забросить шайбу сопернику. Игра закончилась не в пользу омичей - счет 1:3.

«Авангард» набрал 39 очков и занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, опережая казанский «Ак Барс» на 5 очков.

Напомним, в эту субботу, 26 ноября, «Авангард» сыграет с череповецким ХК «Северсталью». Начало матча в 20:00 по Омску.

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