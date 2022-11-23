Омичка потеряла около 30 тысяч рублей, пытаясь украсить дом к Новому году

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Омичка решила к Новому году приобрести в интернете искусственную ель, но в итоге осталась без денег и желанного дерева.
Как рассказали в пресс-службе полиции, жительница Кировского округа в интернет-магазине заказала искусственную елку и перечислила за нее предоплату в размере 23 тысяч рублей. Однако новогоднюю красавицу так и не получила. По предварительной версии, женщина попала на сайт-дублер магазина, созданный злоумышленниками.
Напомним, ранее в Омске мужчина лишился 15 тысяч рублей, желая приобрести поддержанный автомобиль по объявлению на одной из интернет-площадок.
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