Многодетным семьям Омской области компенсируют половину расходов на профессиональное образование детей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 1 января 2023 года в Омской области совершеннолетнему ребенку из многодетной семьи, который учится на платной основе в местном вузе или ссузе, будут перечислять до 50% от годовой оплаты обучения. Такое постановление подписал губернатор Омской области Александр Бурков. Льгота действует только в заявительном порядке. Есть и ряд требований. Ребенку должно быть не больше 23 лет - второгодников не поощряют, учиться он должен по очной форме обучения, по итогам промежуточной или итоговой аттестации принимаются только отметки «отлично» и «хорошо».

- Для предоставления компенсации заявитель в период с 1 июля по 1 сентября текущего календарного года должен будет представить в профессиональную образовательную организацию необходимый пакет документов. Решение о предоставлении компенсации или об отказе принимается в течение пяти рабочих дней со дня обращения. Выплата поступит на банковский счет заявителя в течение 30 рабочих дней, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По предварительным расчетам, на компенсацию смогут рассчитывать больше 250 человек.

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