В Омской области приготовили творог из молока, срок годности которого истек в сентябре

В РСХН ждут пояснений от врача и производителя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ноябре омский Россельхознадзор выявил в обороте просроченные молочные продукты, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Факт использования просроченной продукции скрыл ветеринарный врач от крестьянско-фермерского хозяйства из Азовского района. Мужчина оформил документ на 690 кг (669 литров) коровьего молока, срок годности которого истек еще два месяца назад - в сентябре.

После липового заключения партия попала на молокоперерабатывающее предприятие, где ее принял уполномоченный сотрудник. Просроченное молоко смешали с нормальным и сделали из него самую разную молочную продукцию - от сливок до творога.

Напомним, что сотрудники РСХН отслеживают молочные продукты по весу - от сырья с ферм до полок магазинов. Поэтому почти 700 килограммов из ниоткуда взявшегося сырья не прошли мимо особой системы учета. Что произошло с готовой продукцией - она изъята или попала на полки магазинов - не уточняют.

Но ведомство пока выдало нарушителям предостережение. И свои действия им придется растолковать сотрудникам.

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