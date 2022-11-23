114 тысяч омских семей с низкими доходами будут получать единое пособие

Семьи будут получать одно пособие. Детали пока прорабатываются в региональном минтруде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство труда и социального развития Омской области сообщило о том, что с 1 января 2023 года омским семьям с низкими доходами будут выплачивать единое пособие вместо нескольких предыдущих. Указ уже подписал президент Владимир Путин. Мера поможет существенно упростить систему соцподдержки граждан. Выплата будет начислена вместо ежемесячной в связи с рождением первого или третьего ребенка, а также она заменит пособие на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17, и даже материальную помощь по беременности, которое женщины получали в Пенсионном фонде.

- Сейчас родители получают пособие на детей от 3 до 7 лет в размере 50 или 75% от величины прожиточного минимума. Они смогут попробовать подать заявление на новое пособие в размере 100%, — рассказала начальник отдела выплат гражданам, имеющим детей, минтруда Омской области Марина Суворова.

При оформлении документов нередко граждане путаются в деталях - единая выплата уравняет всех в вопросах бюрократии.

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