Не удивили: дефицитный бюджет Омска на 2023 год был принят горсоветом в первом чтении

Бюджет на год составит 29,5 миллиардов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омский городской Совет принял в первом чтении проект нового бюджета на следующий год. По словам директора департамента финансов мэрии Ольги Илютиковой, бюджет снова социальный, составляет 29,5 млрд рублей.17 млрд в нем заложено на социальные нужны.

- На образование направят 14,5 млрд рублей, на культуру — 1,2 млрд рублей, физическую культуру — 981 млн рублей, социальную политику — 219 млн рублей. Еще 10,3 млрд рублей из бюджета пойдут на производственную сферу: транспорт, дорожный фонд и ЖКХ, - прокомментировала Илютикова.

Что касается дефицита денег, то их не хватит на этот раз на 1 млрд 300 млн рублей.

- Эти деньги полностью пойдут на капитальные расходы и развитие инфраструктуры, — рассказала представитель мэрии.

- Действительно, еще депутаты шестого созыва собирались летом, чтобы обсудить основные направления и параметры бюджета на 2023 год. На всех заседаниях комитетов Омского городского совета были выступления с аналогичными докладами, были вопросы у депутатов, на которые даны ответы, поэтому прошу принять проект бюджета в первом чтении, — подытожил спикер ОГС Владимир Корбут. Не удивительно, что в конечном итоге проект бюджета в первом чтении и был принят.

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