Волонтеры ОНПЗ организовали в Омске школу моделирования нефтепереработки для детей

Проект «Моделизм и изучение нефтеперерабатывающего производства» создан для помощи школьникам в выборе профессии и развития творческих способностей.

Серия занятий, организованных волонтерами предприятия, проходит на базе детской библиотеки имени Пушкина. На них ученики средней и начальной школы под руководством опытных сотрудников Омского НПЗ изучают химические процессы и собирают модели производственных объектов. Им рассказывают об истории предприятия и специфике нефтеперерабатывающей сферы. В конце занятий детей ждут ценные призы за участие.

- Участие в волонтерской деятельности дает сотрудникам Омского НПЗ ощущение душевного тепла и причастности к большому делу. Наше предприятие инвестирует в социальное развитие региона, а коллектив вкладывает в волонтерские проекты время и усилия. Школа моделирования позволяет познакомить маленьких омичей со спецификой нефтепереработки, ведь дети в этом возрасте начинают задумываться о выборе профессии, — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Волонтерский проект организован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Она действует с 2012 года и направлена на поддержку инициатив общественников в сфере образования, культуры, спорта и экологии, а также развитие собственных проектов. Заместитель мэра Инна Елецкая отмечает, что социальная деятельность Омского НПЗ хороша знакома омичам, поскольку предприятие ежегодно реализует проекты по развитию города и региона.

-Участие Омского НПЗ в образовании и профориентации школьников – важная миссия, которая может стать ключевым моментом в жизни ребят. Детская школа моделирования перекликается с программой предприятия по подготовке регионального кадрового резерва в сфере нефтепереработки, — считает Инна Елецкая.

Корпоративное волонтерство является одним из важных направлений социальной деятельности ОНПЗ. Волонтеры предприятия проводят несколько раз в году Дни донора, субботники, акции по высадки деревьев в Омске, организуют детские праздники и помогают малообеспеченным семьям.