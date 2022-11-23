15 декабря в дендросаду имени Гензе в Омске заработает резиденция Деда Мороза

Дед Мороз этой зимой поселится в омском дендросаду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 декабря по 8 января в областном дендрологическом саду имени Гензе будет работать резиденция Деда Мороза. Омичей ждет целый набор развлечений. Для детей покажут спектакль с игровыми элементами по мотивам русской народной сказки «Морозко» (0+). Взрослых посетителей развлекут веселыми эстафетами, катанием на северном олене и трехметровой горкой.

- Добрая, поучительная история расскажет о том, как лень наказывается, а добро, милосердие и трудолюбие щедро вознаграждаются. Увлекательная программа рассчитана для детей от трех лет и старше, — сообщили в пресс-службе БУ «Управление по охране животного мира». Авторы постановки — творческое объединение «Два театра», режиссер, Анна Козловская, — выпускница театрального института имени Щукина.

В будние дни будет проходить по четыре представления: 14:30–15:15, 15:45–16:30, 17:00–17:45, 18:15–19:00. В январские праздники (с 4 по 8 января) и по выходным дням — по пять спектаклей: 13:00–13:45, 14:15–15:00, 15:30–16:15, 16:45–17:30, 18:00–18:45. - Традиционно в дендросаду будет работать волшебный почтовый ящик. Для многих наших посетителей писать письма Деду Морозу стало семейной традицией, — отметила заведующий сектором особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира Инна Гречина.

На новогодние представления обязательна предварительная запись по телефону: 8-913-628-99-76 / (3812) 990-104. Экскурсии платные, цена - 350 рублей.

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