Стадион «Красная Звезда» перешел во владение правительства Омской области

Фото: РИА «СуперОмск»

Из муниципальной собственности региональному правительству во владения перешел стадион «Красная Звезда». Такое решение 23 ноября одобрили депутаты Горсовета.

Такая мера была необходима для проведения ремонтных работ объекта, а также передачи его в концессию «Газпромбанку», который собрался «строить вторую Арену».

Ситуацию со стадионом прокомментировал заместитель министра спорта и физической культуры Иван Колесник.

- Все, кто занимается в «Красной Звезде» не поймут перехода. Учебно тренировочной процесс сохранится в том виде, в котором он есть. Основная цель - реконструкция уличного стадиона. Насчет слухов о переименовании, мы сохраним историческое название «Красная Звезда», - уточнил чиновник.

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