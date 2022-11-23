Стадион «Красная Звезда» перешел во владение правительства Омской области

Фото: РИА «СуперОмск»
Из муниципальной собственности региональному правительству во владения перешел стадион «Красная Звезда». Такое решение 23 ноября одобрили депутаты Горсовета.
Такая мера была необходима для проведения ремонтных работ объекта, а также передачи его в концессию «Газпромбанку», который собрался «строить вторую Арену».
Ситуацию со стадионом прокомментировал заместитель министра спорта и физической культуры Иван Колесник.
- Все, кто занимается в «Красной Звезде» не поймут перехода. Учебно тренировочной процесс сохранится в том виде, в котором он есть. Основная цель - реконструкция уличного стадиона. Насчет слухов о переименовании, мы сохраним историческое название «Красная Звезда», - уточнил чиновник.
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