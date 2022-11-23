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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:28

ОмГАУ приглашает всех желающих на день открытых дверей

Источник:kp.ru
Фото предоставлено ОмГАУ.

Фото предоставлено ОмГАУ.

26 ноября Омский ГАУ ждёт гостей на День открытых дверей. Школьники, родители и учителя смогут познакомиться с научной, образовательной, творческой деятельностью одного из ведущих аграрных вузов России.

В программе мероприятия: презентация направлений подготовки университета и колледжа, знакомство с университетом, факультетами, колледжем, митапы с обучающимися аграрного университета, а также разъяснения по правилам приёма в 2023 году.

Планируется проведение экскурсий на кафедры, лаборатории факультетов, участие в квиз-играх, знакомство с инновационными центрами; консультирование по вопросам приёма и подготовки к ЕГЭ.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Ждем вас по адресу: г. Омск, ул. Физкультурная, 2 (Студенческий дворец культуры).

Подробную информацию можно узнать на сайте вуза.