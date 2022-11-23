В Омске сквер на Богдана Хмельницкого переименован в честь Михаила Харчикова

Территория будет благоутсроена в 2023 году. Фото: Даниил ОПАРИН

В честь ветерана Великой Отечественной Михаила Харчикова был назван сквер, расположенный на улице Богдана Хмельницкого вдоль домов 38, 38 корпус 2. Такое решение принято на пленарном заседании депутатов Горсовета.

В городской администрации подчеркивают, что в 2023 году территория будет благоустроена за счет компании «АвтоСпецМаш».

Сам Харчиков родился в 1903 году в деревне Енино Орловской области, позже вместе с семьей переехал в Сибирь. Михаил Борисович работал на Омском овчинно-шубном заводе, окончил административно-хозяйственную школу, курсы усовершенствования директоров совхозов, партийную школу. Занимал должность секретаря партийной организации совхоза «Красноярский» Большереченского района Омской области. Имеет награды разных степеней.

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