Опубликован список адресов размещения елочных базаров в Омске

Купить новогодний атрибут можно в любом округе Омска.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Появились адреса точек продаж елок в Советском округе Омска. По данным мэрии, их будет всего девять.
Работа ёлочных базаров начнется с 1 декабря. Разместятся продавцы хвойных по следующим адресам:
- проспект Мира, дом 12;
- улица Бархатовой, дом 9;
- улица Нефтезаводская, дом 21;
- улица Нефтезаводская, дом 30;
- улица Заозерная, дом 26;
- улица Менделеева, дом 30;
- улица Блюхера, дом 26;
- улица Химиков, дом 32;
- улица Химиков, дом 6.
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