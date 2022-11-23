Опубликован список адресов размещения елочных базаров в Омске

Купить новогодний атрибут можно в любом округе Омска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появились адреса точек продаж елок в Советском округе Омска. По данным мэрии, их будет всего девять.

Работа ёлочных базаров начнется с 1 декабря. Разместятся продавцы хвойных по следующим адресам:

- проспект Мира, дом 12;

- улица Бархатовой, дом 9;

- улица Нефтезаводская, дом 21;

- улица Нефтезаводская, дом 30;

- улица Заозерная, дом 26;

- улица Менделеева, дом 30;

- улица Блюхера, дом 26;

- улица Химиков, дом 32;

- улица Химиков, дом 6.

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