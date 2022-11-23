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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:43

Пять омских плодопитомников продавали незаконные саженцы

Всего организации пытались реализовать 86 сортов саженцев, не включенных в госреестр
Наталья ВИРКУНЕН
Плодопитомники продавали то, что нельзя.

Плодопитомники продавали то, что нельзя.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба регионального Россельхознадзора сообщила о неприятном инциденте. Пять омских плодопитомников выставили объявления о продаже саженцев 86 плодовых деревьев, которые не имеют права продавать. Указанные сорта деревьев просто не входят в Государственный реестр селекционных достижений. Например, груша «Беглянка магнитогорская», абрикос «Восторг», земляника «Сальса», малина «Бирюсинка», ежевика «Бжезина», крыжовник «Грушенька» и другие. - В итоге сотрудники надзорного органа установили признаки нарушения закона о семеноводстве, а также порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений. Питомникам объявлены предупреждения, - дополнили сообщение в надзорном ведомстве.

Питомники должны будут убрать этот список из официально реализуемой продукции.

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