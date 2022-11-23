Новые. Теплые. Ваши: в Октябрьском округе Омска установили шесть новых павильонов для обогрева пассажиров

Мэрия Омска просит омичей бережнее относиться к городскому имуществу и не портить новые остановки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В омской мэрии сообщили, что совсем недавно на остановках общественного транспорта в Октябрьском округе города установили еще шесть павильонов для ожидания транспорта пассажирами. Речь идет об ООТ на улице Богдана Хмельницкого — ООТ «улица Лизы Чайкиной» в обе стороны, и «ДК «Баранова», а также остановках «ДК «Рубин», «Поликлиника» и «Рынок».

- Новые торгово-остановочные комплексы не только делают ожидание транспорта приятным за чашкой кофе со свежей выпечкой, но и помогают провести время с пользой, просматривая познавательные видеоролики на одном из экранов монитора, поставив параллельно свой телефон на зарядку. Хотелось бы призвать омичей бережно относится к остановочным пунктам, соблюдать чистоту внутри павильонов, — рассказал начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации ОАО Виктор Колобков.

Три из павильонов пригодны для обогрева: они закрытые, с деревянными скамейками и панорамными окнами. В самих павильонах установлены розетки для телефонной подзарядки и видеоэкраны с информацией о передвижении транспорта. Еще три павильона - открытого типа, навес со скамейкой.

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