Утро добрым не бывает: в Омске мусоровоз сорвался с ручника и заехал в автобус с пассажирами

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

Сегодня в 6:40 на улице Гагарина случилась авария, в результате которой пострадали двое пассажиров. Как пояснили в Госавтоинспекции региона, предварительно установлено, что мусоровоз при погрузке контейнеров «выкатился» на проезжую часть из-за неожиданного снятия авто с ручника и столкнулся с автобусом «Нефаз». В салоне ехали 20 пассажиров. После неожиданного столкновения двум мужчинам 45-ти и 49-ти лет потребовалась помощь медиков. 32-летний водитель мусоровоза тоже пострадал - как сообщает регоператор, он сломал руку.

- Причины ДТП установит ГИБДД. Водитель мусоровоза был трезв. Перед выходом в рейс он прошёл обязательное медицинское освидетельствование, - официально сообщили в пресс-службе «Магнита».

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, в ходе которой будут установлены все обстоятельства ДТП.

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