В Омске морозным вечером ноября жители Советского и Центрального округов остались на шесть часов без отопления

В аномальные морозы омичи замерзали в своих квартирах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне вечером из-за серьезной аварии на тепловых сетях морозным вечером без отопления остались омичи в нескольких десятках домов. Жильцам квартир в 80 многоквартирных домах пришлось подключать обогреватели: тепла не было около шести часов подряд. Коммунальщики смогли справиться с причинами ЧП в минувшие сутки после полуночи.

- В связи с проведением работ на тепловых сетях АО «Омск РТС» 22 ноября для части домов и объектов социальной инфраструктуры в Центральном административном округе и городке Нефтяников были снижены параметры подачи горячего водоснабжения и отопления. Это коснулось улиц Орджоникидзе, Вавилова, 26-й, 27-й и 28-й Северных, Магистральной, Нефтезаводской, 20-го Партсъезда. В настоящее время теплоснабжение на всех объектах восстановлено, — сообщили в компании в ответ на запрос 12 канала.

Отметим, что с наступлением морозов порывы в сетях - далеко не редкость. Уже который год подряд коммунальщики говорят о высоком проценте изношенности городских подземных коммуникаций.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru