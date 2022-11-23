Аномальные морозы пробудут в Омской области до конца текущей недели

До конца недели омичей ждут холода, которые в среднем на 10 градусов ниже климатической нормы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омские синоптики прогнозировали аномальные морозы до конца текущей рабочей недели. Со среды, 23 ноября, по воскресенье, 27 ноября, в северной половине Омской области ожидают самые низкие температуры. Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на 10 градусов по Цельсию, как минимум

В первый день морозов - в среду 23 ноября - температура воздуха будет -15...-20 градусов, а в северных районах – до -25 градусов.

Ночью самая сильная стужа будет стоять в четверг, 24 ноября. Столбики термометров упадут до -21...-26 градусов, местами - до -29...-34 градусов. Ветер ожидается слабый, на дорогах - многочисленные гололедные явления.

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