В Омске один из кинотеатров сдали в аренду

Фото: 2ГИС.

Некоторые из помещений омского киноцентра «Вавилон» собираются сдать в аренду. Объявление о возможной аренде этой недвижимости было опубликовано на сайте по поиску недвижимости МЛСН.

За полмиллиона рублей арендаторам предлагают помещение свободного назначения площадью 500 квадратных метров. Немалая площадь расположена в цокольном этаже здания. Арендодатели предлагают будущему партнеру даже использовать этот объект как уже готовый бизнес – кинотеатр, закрытый клуб, ресторан, ночной клуб.

Киноцентр «Вавилон» работает в Омске дольше 12 лет, но последние несколько лет, из-за ограничений по коронавирусу, а затем санкций, кинопрокатный бизнес испытывает серьезные сложности с прибылью. Так в начале ноября другой кинотеатр - «Галактика» - также был вынужден сократить собственную площадь и отдать часть своей территории под аренду супермаркету.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru