Дороги и тротуары в Омске будут обрабатывать реагентами и пескосолью

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне омские дорожники рассказали, что в ближайшее время все-таки начнут обрабатывать городские магистрали реагентами.

Сейчас омское УДХБ использует песко-соляную смесь для ликвидации и предотвращения голода на дорогах и тротуарах. Из 91,12 тысяч тонн пескосоли уже израсходовано свыше 10 тысяч тонн. В запасе есть 78,74 тысячт тонн смеси, 11,5 тысяч тонн чистого песка и более 800 тонн биохимических реагентов.

- Сейчас для устранения гололеда на дорогах используем песко-соляную смесь, это обусловлено погодными условиями, которые наблюдаются в регионе. В дальнейшем также планируем применение биохимического реагента: по опыту прошлых лет он хорошо себя показал на наших дорогах. Отмечу, что все приобретаемые противогололедные материалы и составляющие для них компоненты имеют необходимые сертификаты качества, сопровождаются паспортами безопасности химической продукции и заключением экспертной комиссии о прохождении экологической экспертизы. Эти условия обязательно указываются в технической документации при размещении заявок на торгах», - рассказал главный инженер омского УДХБ Антон Глебов

Напомним, ранее омичи выступили резко против обработки дорог и тротуаров пескосолью и реагентами. На что в тот и в этот раз мэрия ответила, что заменить данный противогололедный материал нет возможности.

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