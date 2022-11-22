Омский регоператор объявил конкурс новогодних игрушек из вторсырья

Фото: ООО "Магнит".

Юным омичам предлагают смастерить своими руками украшения для новогодних елей. Главное правило для участия в конкурсе – игрушка должна быть сделана из вторсырья.

Конкурс проводится в трех возрастных номинациях: первая группа – школьники с 1-4 классы; вторая группа – 5-7 классы; третья группа – 8-11 классы. Победителей ждут дипломы и подарки.

Поделки на конкурс можно приносить до 22 декабря в пресс-службу регионального оператора по адресу: Омск, ул. Декабристов 45/1, каб. 501, тел.: 35-25-25.

В пресс-службе компании «Магнит» рассказали, что на конкурс принимаются игрушки, сделанные своими руками из твердых коммунальных отходов (бутылки, банки, пластик, полиэтилен и т.д.). Работы должны быть лёгкими, прочными и иметь крепления к ёлочным ветвям. Размер игрушек от 20 до 50 см.

Все работы будут использованы для украшения новогодних елочек в Экопунктах регоператора.

Задать вопрос о конкурсе можно, написав в официальные группы регионального оператора в ТГ, Одноклассниках и во ВКонтакте.

Представленные на конкурс работы обязательно нужно сопроводить этикеткой по форме:

- название работы;

- фамилия, имя, автора;

- образовательная организация, номер класса;

- возраст;

- контакты.