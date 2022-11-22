В Омской области ко Дню матери пройдет свыше 100 праздничных мероприятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области перед Днем матери, 27 ноября, проведут более 140 тематических мероприятий, приуроченных к празднику.

Празднования на этой неделе пройдут в Омске и во всех муниципальных районах. Омичей ждут концертные программы, выставки и конкурсы детских рисунков, фотомарафоны и многое другое.

В преддверии праздника в Омской области наградят многодетных мам. Обладателями медали «Материнская слава» станут женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей. Сегодня государственной награды региона удостоились более 1,4 тысяч омичек.

Отметим, узнать подробнее о мероприятиях, которые пройдут в регионе ко Дню матери, можно здесь.

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