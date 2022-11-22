В Омской области острый дефицит врачей-педиатров

Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне аналитики портала hh.ru провели исследование и выяснили, в каких регионах Сибири наблюдается нехватка врачей-педиатров, а также на какую зарплату они могут рассчитывать.

В Омской области все плохо - на одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме. Таким образом, регион испытывает острую нехватку педиатров.

Еще хуже дела обстоят в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях. Там на одну вакансию и вовсе 0,1 резюме.

Проблема с нехваткой врачей- педиатров есть во всех регионах страны. В среднем в России на одну вакансию - 0,5 резюме.

В Омской области педиатрам предлагают заработную плату в размере 51,4 тысяч рублей. По уровню зарплат регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе. Больше всего получают врачи в Красноярском крае - 67,3 тысячи рублей. Отметим, размер медианной зарплаты. Реальному положению дел он может не соответствовать.

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